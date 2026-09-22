Число жертв пожара в ТЦ Стерлитамака возросло до четырех

Срочные новости приходят в эти минуты из Башкирии. Четыре человека погибли в результате пожара в торговом комплексе города Стерлитамак. Сообщается также о четырёх пострадавших - их госпитализировали, одна женщина находится в реанимации.

По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание. Огонь быстро охватил второй и третий этажи - людям пришлось прыгать из окон.

Площадь возгорания превысила две тысячи квадратных метров. К тушению привлекли до полусотни спасателей и 16 единиц техники. Сейчас пожар локализован. Возбуждено уголовное дело.