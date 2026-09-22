Собянин поздравил коллектив больницы святого Владимира с 150-летием учреждения

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере "Макс" поздравил коллектив больницы святого Владимира с 150-летием учреждения. Клиника с большой историей сейчас переживает новую эпоху. В прошлом году там открылся современный многопрофильный комплекс, где удалось объединить самые передовые возможности для оказания экстренной, специализированной и высокотехнологичной помощи детям.

Большая горка прямо в холле. В коридорах слышен не детский плач, а заливистый смех. Так выглядит атриум нового комплекса детской больницы святого Владимира. Один из крупнейших стационаров Москвы для маленьких пациентов. И это не просто стены, часть истории длиной полтора века.

Просторные светлые коридоры. В каждой палате - туалет и душевая. Даже в операционных стены расписаны кадрами из знаменитых мультфильмов. Врачи шутят: это не больница - пятизвездочный отель. А еще современное оборудование и иной подход в оказании медицинской помощи. То, что раньше казалось фантастикой, теперь - реальность. Но за скоростью и цифрами - люди. Их ежедневный труд и самоотдача - не просто работа, образ жизни. Здесь умеют лечить, поддерживать и просто быть рядом.

"Ребенок приходит в больницу не первый, а второй и третий, и последующий раз, не боясь вот этих стен. И мы этим очень гордимся, что наши маленькие пациенты идут к нам с открытым сердцем", - отметил Сергей Заварохин, главный врач Городской клинической больницы святого Владимира.

Вся работа выстраивается по принципу – "врач к пациенту". Чтобы не тревожить больного транспортировкой по разным отделениям, специалисты сразу в одном месте могут провести все необходимые манипуляции. А ещё здесь действует принцип десяти шагов — именно такое расстояние между приёмным отделением и всеми необходимыми кабинетами: операционной, травматологией, диагностикой.

"При строительстве этого корпуса у нас была возможность обсуждать и советовать, как нам удобнее при проектировании приёмного отделения. Поэтому система 10 шагов позволяет максимально быстро пациента доставить из жёлтой зоны в кабинеты, где у нас проводятся обследования", - отметил Александр Сахаров, заведующий приёмным отделением Городской клинической больницы святого Владимира.

Виктория вместе с дочкой Дашей на лечение приехали из Сургута. У маленькой пациентки в родном городе обнаружили на затылке новообразование- комбинированную младенческую гемонгиому. Направили в Москву. Сейчас ребёнок проходит очередной курс и идёт на поправку.

Основатель больницы Павел Григорьевич фон Дервиз жил по принципу: "Пройдёт жизнь, но не пройдёт добро, ею посеянное". 150 лет - это не просто дата - это новые методы лечения, открытия и тысячи спасенных жизней.