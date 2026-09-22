Молодую жену Евгения Петросяна не пустили в Европу: вот что произошло

Татьяна Брухунова только в августе вернулась из последнего отпуска. Семья Евгения Петросяна отдыхала на турецком курорте. Вернувшись домой, Татьяна не собиралась долго засиживаться в Москве, в планах у молодой жены юмориста была поездка в Европу.

Однако Брухуновой без объяснения причинены отказали в визе. Европейские чиновники запретили жене Петросяна въезд на территорию ЕС. О неприятной ситуации рассказала сама Татьяна.

Брухунова собиралась посетить Неделю моды в Милане, однако поездка сорвалась. По словам молодой жены артиста, ей просто вернули пустой паспорт. Никаких объяснений не было.

"Это впервые за 13 лет моих путешествий по Европе. Впервые мне не дали визу без обоснований и объяснений. Просто вернули чистый паспорт", — пожаловалась Татьяна.

Интересно, что два года назад Брухунова говорила, что предпочитает выбирать для путешествий направления, где граждане России чувствуют себя комфортно. Татьяна не хотела возить деньги в "агрессивную Европу".

Напомним, что об отношениях Евгения Петросяна и его помощницы Татьяны Брухуновой стало известно в 2018 году. Через год артист развелся с Еленой Степаненко, и вскоре женился на своей новой избраннице.

Молодая жена родила юмористу двоих детей — Вагана и Матильду. При этом Татьяна не уходила в декрет, она совмещает заботу о наследниках с работой, в этом ей помогают няни.