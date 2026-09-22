"Она была очень своеобразным, временами странным и всегда жестким человеком": брат прервал молчание о сгоревшей от рака Наталье Даниловой

Наталья Данилова умерла 8 сентября. Свои последние дни она доживала в хосписе. У звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" был рак.

Мало кто знает, что у артистки был брат Алексей Мочанов. У них был один отец, но разные матери. Наталья старше Алексея на 14 лет. По словам родственника, они редко виделись, но он старался бывать на ее спектаклях.

"Круче Настасьи Филипповны Барашковой в "Идиоте" Достоевского, чем та, которую исполняла Наталья Данилова в театре Комиссаржевской, не видел никто и никогда. Ни до, ни после…" - отметил брат Даниловой.

Алексей отметил, что Наталья Данилова обладала непростым характером и прославивший ее образ Вари Синичкиной из фильма "Место встречи изменить нельзя" не имеет к ней никакого отношения, передает "МК".

"Она была очень своеобразным, временами странным и всегда жестким человеком... Я всегда говорил, что Маргарет Тэтчер, например, ей бы даже не пришлось играть. Просто быть самой собой и вести себя естественно, как в жизни", - рассуждает родственник актрисы.

Он отметил, что они регулярно созванивались, причем в основном набирала ему она. Однако после 2022 года связь прервалась. "Я так понимаю, что Наталья Юрьевна просто выпала из жизни и общения у всех без исключения. И ушла сама, тихо, никого не напрягая", - заключил Мочанов.

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