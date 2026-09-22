ВСУ атаковали пост радиационного контроля ЗАЭС

Пост радиационного контроля Запорожской атомной электростанции атакован дроном ВСУ. Расположенная в 13 километрах от АЭС конструкция получила повреждения, сообщили представители станции.

Как подчеркивается в сообщении администрации ЗАЭС, пост является одним из элементов системы наблюдения за радиационной обстановкой. Он позволяет обеспечивать регулярное получение данных о радиационном фоне и оперативно реагировать на возможные изменения обстановки.

В пресс-службе станции подчеркнули, что удары по объектам радиационного контроля Запорожской АЭС создают дополнительные риски для безопасности станции. В то же время, вывод одного поста не ведет к прекращению контроля за обстановкой: сейчас имеющихся средств достаточно для продолжения мониторинга.