Лавров обвинил генсека ООН в даче ложных показаний

Антониу Гуттериш откровенно путается в собственных показаниях по ситуации в Буче. В даче ложных показаний обвинил генерального секретаря ООН министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Выступая на международном форуме "Диалог о фейках 4.0" в Нью-Йорке, Лавров напомнил: Гуттериш то заявляет, что данные о жертвах в Буче есть, но они засекречены - то утверждает, что такой информации не существует. Глава российского МИД отметил, что ежегодно обращался к генсеку ООН с просьбой опубликовать список людей, якобы погибших во время провокации в Буче. В ответ он получил формальную отписку.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее обвинила генсека ООН в антироссийской кампании. Дипломат подчеркнула, что Гутерриш не только не усомнился в выводах, представленных в докладе по Буче, но и не пытался их проверить, передает ТАСС.