О чем всю свою жизнь горько сожалеет Лариса Рубальская: завидовала и плакала

Лариса Рубальская 24 сентября отмечает день рождения. Поэтессе исполнился 81 год. Праздник Лариса Алексеевна проведет в кругу самых близких - с семьей племянницы Светланы и собачкой Долькой.

Рубальская добилась известности, но так и не познала в полной мере женское счастье. У Ларисы Алексеевны нет детей. Когда она была моложе, то страшно завидовала женщинам, которые смогли родить. Сама Рубальская очень хотела малыша, но забеременеть у нее не вышло.

"Так получается, что не получается. Я говорила, что, видимо, что-то такое в моем организме не дает возможности родить, и это очень больно и грустно, и всё. Естественный вопрос. Все подружки родили, все с колясками, а я с мокрыми глазами. Но так было, пока не появилась Света", — призналась поэтесса в интервью на канале НТВ.

Светлана — племянница Рубальской. Она выросла на глазах у Ларисы Алексеевны и стала самым родным человеком. Теперь поэтесса помогает Свете воспитывать ее детей. Рубальская считает малышей своими внуками.

"У меня было острое чувство зависти, что у всех рождаются, у меня — нет. Когда я видела маленьких детей, мне было больно. И когда родилась Света, из меня это чувство ушло. Я стала любить Светку и заодно всех детей на свете", — рассказала Лариса Алексеевна.

Сегодня поэтесса очень близка с племянницей. Светлана приезжает в гости к Рубальской и привозит своих детей. Но большую часть времени Лариса Алексеевна живет в своей квартире за 22 миллиона рублей практически одна, компанию ей составляешь лишь маленькая собачка — мальтипу Долька.