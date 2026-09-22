Высказывания главаря киевского режима Владимира Зеленского противоречивы и не стыкуются между собой. На это указал во вторник, 22 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля прокомментировал журналистам заявление Зеленского о якобы готовности Киева к прекращению огня и переходу к дипломатическому процессу без каких-либо условий. Как напомнил Песков, утративший легитимность президент Украины "буквально несколько дней тому назад, выступая где-то, говорил о том, что ему нужно еще 40 дней, чтобы нанести урон российской экономике".

Пресс-секретарь российского лидера указал на то, что "день ото дня его заявления относительно то ли продолжения войны, то ли остановки войны — они не вяжутся друг с другом". Противоречивость высказываний Зеленского Песков объяснил ухудшением положения Украины как на фронте, так и во внутриполитических и экономических аспектах.

При этом Дмитрий Песков напомнил позицию Москвы: "В Киеве прекрасно знают, какую ответственность нужно на себя взять и какие нужно принять решения для того, чтобы мы вышли на дорогу, которая приведет нас именно не к перемирию, а к устойчивому миру" (цитаты по ТАСС).

Противоречивость Зеленского наглядно проявилась за день до этого брифинга Пескова. Предводитель киевского режима сначала заверил в готовности отдать приказ о прекращении ударов по энергетическим объектам в России при выполнении российской стороной целого ряда условий. Вслед за этим Зеленский заговорил о своем мирном настрое и готовности встречаться с Владимиром Путиным без предварительных условий.