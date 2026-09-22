Рубио: США готовы сделать все возможное для завершения украинского конфликта

Американский лидер Дональд Трамп готов сделать все возможное для завершения украинского конфликта. Президент США всегда хотел положить конец этой войне, заявил госсекретарь Марко Рубио в эфире телеканала Fox News.

По словам Рубио, американский лидер на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке обсудит с Владимиром Зеленским энергетическое перемирие. Госсекретарь пояснил, что речь идет о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру обеими сторонами конфликта. В Вашингтоне считают, что это была бы отличная идея, идеальный исход. Сложность в том, что для реализации этого плана необходимо согласие двух сторон.

Кроме того, добавил Рубио, необходимо решить проблему украинских ударов по связанным с США судам. Глава госдепа предположил, что Киев не специально бил именно по американским кораблям.