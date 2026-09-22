Санкции Запада незаконны и должны быть сняты со всех российских граждан. С таким заявлением выступил во вторник, 22 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказал свое мнение о публикациях западных журналистов, касающихся предполагаемой отмены рестрикций в отношении российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана.

Как подчеркнул политик, Россия изначально считает ограничительные меры против своих граждан незаконными — они должны быть отменены как в отношении указанных лиц, так и в отношении всех других россиян.

Ранее дипломатический источник в Брюсселе рассказал ТАСС, что Еврокомиссия и дипломатическая служба Евросоюза прилагают "космические усилия", чтобы ввести визовые ограничения против россиян. Собеседник агентства пояснил: речь идет о попытках Брюсселя воплотить в жизнь "формулу Борреля (экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель) — фон дер Ляйен (председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен), что "въезд в ЕС должен стать привилегией" для русских". Однако ЕК не обладает полномочиями в визовых вопросах, а отдельные члены ЕС сопротивляются этой инициативе.

На Западе все чаще раздается критика антироссийских санкций. Вице-премьер Италии, министр транспорта и по инфраструктурам Маттео Сальвини указал на то, что рестрикции причиняют куда больше проблем европейским компаниям, чем России. Политик настаивает на восстановлении диалога и экономических связей с Россией.