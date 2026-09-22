Ксения Бородина набросилась на психолога, который обидел Колю Сердюкова: подробности скандала

Ксению Бородину возмутил ролик Вероники Степановой, в котором блогер-психолог публично назвала Николая Сердюкова приспособленцем. Ведущая вступилась за мужа и подала в суд на обидчицу.

Вероника Степанова уже получила повестку и сразу же поделилась этим в блоге. По словам психолога, она не переживает из-за предстоящего разбирательства. Защищать блогера в суде будет известный адвокат.

"Бородина с Николаем Сердюковым подали на меня в суд. Им не понравился мой ролик. Защищать меня в суде будет Екатерина Гордон. Пысы: любопытный факт — по паспорту Ксения носит фамилию ненавистного бывшего мужа Омарова", — сообщила Вероника.

Ксения скандал публично не комментирует. Она не объясняла, какие именно формулировки в ролике оскорбили честь и достоинство Николая.

Видео Вероники Степановой про Ксению Бородину и ее третьего мужа было опубликовано еще зимой 2026 года. Психолог дала профессиональную оценку личности Сердюкова, назвав Николая "приспособленцем, погрязшим в бесконечных защитах, потому что этот мир блогерский, мир телевидения, он достаточно агрессивный".

При этом Вероника назвала мужа Ксении "неглупым, интересным мальчиком". "Но вместе с тем в нем присутствует та самая сложность, ершистость. Реагирует на агрессивную среду мгновенно и не по-доброму", — отмечала психолог.