Никто такого не ожидал: вернувшийся домой Гарри снова уезжает в США, а Меган решила остаться в Великобритании

26 августа принц Гарри и его супруга, малоизвестная американская актриса Меган Маркл, вернулись в Великобританию после шести лет жизни в США. Герцоги Сассекские переехали вместе с детьми на продолжительный срок.

Сын Арчи и дочь Лилибет начали учиться в местной школе. По официальной версии, на переезде настоял именно Гарри. Он хочет, чтобы его дети получили британское образование.

Однако не прошло и месяца с момента возвращения, как выяснилось, что принц Гарри принял решение покинуть Великобританию и снова уехать в США. Дело в том, что у него в конце месяца запланирована поездка в Нью-Йорк на ежегодную встречу Глобальной инициативы Клинтона в рамках недели Генеральной Ассамблеи ООН, передает Woman.ru.

Пока принц будет отсутствовать, с детьми в Великобритании останется Меган Маркл. Когда же Гарри вернется, то уедет его жена. Пара решила, что именно Меган будет время от времени летать в Америку, чтобы навещать их дом в Монтесито.

Пока же семья расположилась в Котсуолдсе — фешенебельном районе недалеко от Лондона, среди соседей Сассекских Виктория и Дэвид Бекхэм. По слухам, соседи настроены к ним крайне негативно. Люди наслышаны о том, как Сассекские вели себя в Америке, к тому же многие поддерживают королевскую семью. Из солидарности с Уильямом и Кейт британцы не хотят находиться рядом с Гарри и Меган. Также народ раздражает, что в их тихий район Сассекские привезли своих охранников на огромных автомобилях, а кроме того, теперь в Котсуолдсе полно папарацци.

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