Россия разъяснит Совбезу ООН цели специальной военной операции

Председательствующая в сентябре в СБ ООН Франция намерена сделать центральным мероприятием заседание по ситуации на Украине. Оно пройдет 23 сентября. Россия воспользуется заседанием Совета Безопасности, чтобы разъяснить цели специальной военной операции, сообщил директор департамента международных организаций российского МИД Кирилл Логвинов.

По словам Логвинова, которые приводит ТАСС, также будет поднята проблема нацификации Украины. Дипломат считает, что для руководства российской делегации это хорошая возможность подробно разъяснить цели и задачи специальной военной операции.

Российская сторона также поднимет вопрос обеспечения учета прав русских и русскоязычных людей на Украине. Представитель МИД напомнил, что программа работы Совета Безопасности ООН на текущий месяц не была утверждена. При этом французы при поддержке других западников во главе с США пытались внести в график заседание несуществующего "комитета 1737" по Ирану. Они ссылались на якобы состоявшееся восстановление санкций против Исламской Республики.