Выяснилось, зачем Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом.

Как уточняет во вторник, 22 сентября, пресс-служба Кремля, Путин поздравил собеседника с предстоящим Днем провозглашения Саудовской Аравии. Российский лидер напомнил, что 100 лет назад именно Советский Союз первым из иностранных государств признал саудовское королевство.

Лидеры России и Саудовской Аравии обсуждали ситуацию в ближневосточном регионе и в зоне Персидского залива — подчеркнута важность дипломатических усилий и учета интересов всех сторон для урегулирования конфликтов.

Поговорили политики и про ситуацию в Йемене, согласившись в необходимости скорейшего прекращения боевых действий и перехода к диалогу под эгидой ООН.

При этом Владимир Путин и саудовский принц отметили важность обеспечения безопасного и беспрепятственного прохода судов через Баб-эль-Мандебский и Ормузский проливы.

Отношения России и Саудовской Аравии поступательно развиваются и углубляются по целому ряду направлений. Владимир Путин, в частности, акцентировал важность совместной работы в формате "ОПЕК плюс" для стабилизации мирового нефтяного рынка.

В мае безвизовый режим начал действовать между Россией и Саудовской Аравией — государства согласовали и подписали межправительственное соглашение о взаимной отмене визовых требований для владельцев всех паспортов.