Сейм Литвы одобрил снятие запрета на размещение ядерного оружия

Парламент Литвы в первом чтении одобрил поправку к Конституции, отменяющую запрет на размещение ядерного оружия на литовской территории.

Как уточняет РИА Новости, за внесение поправки высказались 99 депутатов Сейма, 13 парламентариев выступили против, еще пятеро воздержались.

Законотворческая процедура предусматривает еще два голосования, причем за корректировку Конституции необходимо получить не менее 94 голосов. Второе рассмотрение запланировано на 6 октября, третье — на 12 января 2027 года.

Ранее Кремль предостерег Литву от неразумных шагов, способных привести к эскалации в Европе. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков предупреждал, что "если на территории будет ядерное оружие, которое нацелено на нас, соответственно, территория этой страны будет также под прицелом нашего ядерного оружия".

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в случае конфликта с Москвой Литва попросту исчезнет с карты мира. Западные журналисты сочли это предупреждение крайне пугающим и заговорили об опасных последствиях появления ядерных вооружений на литовской земле.