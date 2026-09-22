Актер сериалов "Не родись красивой" и "Акушер" Тимофей Ухов умер в 54 года

Скончался актер Тимофей Ухов. Ему было 54 года. О смерти артиста рассказали его коллеги.

Актера не стало в понедельник, 21 сентября. "К сожалению, это правда. Пока без подробностей", — в беседе с "АиФ" сказал Владимир Мочалов, друг и коллега Ухова.

Тимофей Ухов родился 6 февраля 1972 года. Профессиональное актерское образование он получил во ВГИКе, который окончил в 2011 году. Уже в следующем году артист стал членом Союза кинематографистов России и Гильдии актеров кино России.

Сниматься Ухов начал задолго до получения диплома — его кинокарьера стартовала в 2002 году. Актер появился во множестве популярных телепроектов, зачастую исполняя роли второго плана.

За более чем два десятилетия работы в кино Ухов успел принять участие в проектах самых разных жанров — от детективов и криминальных драм до комедий и мелодрам. Зрители могли видеть Тимофея Ухова в сериалах "Марш Турецкого", "Глухарь", "Не родись красивой", "Обручальное кольцо" и "Тайны следствия". Также в его фильмографии значатся комедийный проект "СашаТаня", "Клиника счастья", "Акушер" и другие картины.