Глава СКР затребовал доклад по пожару в Стерлитамаке

Пожар в торгово-сервисном комплексе "Солнечный" в Стерлитамаке привлек внимание председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Он отдал распоряжение относительно расследования уголовного дела, возбужденного в связи с гибелью людей.

Как уточняет во вторник, 22 сентября, пресс-служба Следкома, Бастрыкин запросил у руководителя башкирского главка ведомства доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.

К настоящему времени известно, что при пожаре погибли четыре человека, еще пятеро пострадали. Предварительные данные свидетельствуют, что системы пожаротушения и оповещения в торговом комплексе не сработали.

Свидетели происшествия делятся пугающими подробностями. Варвара рассказала РИА Новости, что около здания клубился настолько плотный черный дым, что ей пришлось дышать через одежду. Посетители комплекса узнали об опасности слишком поздно — находившаяся на первом этаже женщина сообщила, что "шел дым и мужчина кричал, что пожар, никаких сигналов не было".

Мэр Стерлитамака Эмиль Шаймарданов заверил, что власти окажут всю требуемую помощь семьям погибших и пострадавшим. Как написал политик в своем "Макс"-канале, людям уже оказывается медицинская и психологическая помощь. Запланировано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, где будут приняты надлежащие решения.