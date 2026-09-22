Россиян предупредили о риске пандемии гриппа: как уберечь себя и близких

Подтип вируса гриппа А, в обиходе известный как птичий грипп, способен спровоцировать пандемию. Такое мнение высказал исполняющий обязанности заведующего отделом биоинженерии центра вирусологии "Вектор" Роспотребнадзора Андрей Рудометов.

Эксперт напомнил о широком распространении этого варианта гриппа по всему миру. Особое внимание привлекла вспышка птичьего гриппа среди крупного рогатого скота в Америке.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), как подчеркнул Рудометов, настоятельно рекомендует проводить работы по разработке вакцин от гриппа.

Самым эффективным средством защиты от гриппа остается вакцинация. После прививки риск инфицирования сокращается, а в случае заражения уменьшается вероятность опасных побочных эффектов.

В России уже идет прививочная кампания, Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам профилактики гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Всем позвонившим по номеру 8 (800) 555-49-43 расскажут, какие профилактические меры предпринять, где пройти вакцинацию, как подготовиться к прививке.

Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев, которого цитирует ТАСС, призвал вакцинироваться поскорее, чтобы организм успел выработать специфический иммунитет до начала эпидсезона: "Организму после прививки нужно время, обычно около двух недель, чтобы подготовить иммунную защиту. Поэтому сентябрь-октябрь — хорошее окно".

Российские ученые тем временем получили прототипы вакцин против COVID-19 и гриппа А на основе вируса Сендай, который поражает грызунов. Как рассказала доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник отдела молекулярной вирусологии центра Галина Кочнева, измененные версии вируса будут вырабатывать иммуногены, которые помогают иммунной системе распознавать опасные для человека инфекции. Особенность разработки в том, что она основана на вирусе, неопасном для человека, но при этом вакцина указывает иммунитету нужные антигены для защиты от опасных инфекций.