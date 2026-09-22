Как Королева на самом деле относится к беззубой невестке-стриптизерше: случайно проболталась

Единственный сын Наташи Королевой Архип два года назад женился на стриптизерше Мелиссе Волынкиной. Поначалу звездное семейство не приняло девушку, но когда она ушла из профессии, и Тарзан, и певица окружили возлюбленную сына заботой и вниманием.

Королева даже оплатила Мелиссе дорогостоящее лечение челюсти. Пока что жена Архипа не может похвастаться голливудской улыбкой, но совсем скоро ее перестанут называть беззубой. Более того, Наташа и Мелисса приняли участие в реалити-шоу и показали себя настоящей командой.

Хотя пару лет назад поговаривали, что Королева пыталась разлучить сына с его возлюбленной. Артистка тогда сама хвасталась, что отправила Архипа в Японию. С тех пор многие считают, что Наташа не очень хорошо относится к Мелиссе.

Во время одного из интервью у исполнительницы хита "Желтые тюльпаны" прямо спросили, за что она не любит невестку. Королева от вопроса опешила, но уже через секунду пришла в себя, заявив, что в личную жизнь сына она не лезет, все что происходит у Мелиссы и Архипа — ее не касается.

"Ни с кем разлучать я его не собираюсь. Потому что у каждого свой путь, свои влюбленности. Родители никогда не должны вмешиваться", — подчеркнула певица.

Напомним, Архип и Мелисса встречались почти пять лет. Какое-то время влюбленные жили у Королевой, но Наташа быстро отселила парочку в съемную квартиру на окраине Москвы. Так певица решила научить сына и его невесту самостоятельности.

С тех пор Глушко-младший на шее у родителей не сидит. Архип уже несколько лет преподает японский язык, он работает репетитором. Более того, летом наследнику певицы вручили диплом магистра МГИМО в области экономики. А до этого он получил образование в Высшей школе экономики на факультете востоковедения.

"Он шикарный педагог японского языка. У него студенты", — хвасталась Наташа на закрытом бранче в рамках "Новой волны 2026".