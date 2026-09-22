Крупный пожар в Стерлитамаке: погибли четыре человека, в больницах - пятеро

Черные плотные клубы дыма видны были из любой точки города. Пожар начался на втором этаже здания, но пламя распространилось по территории так стремительно, что поглотило торговый центр целиком за считанные минуты. В огненной ловушке оказались десятки людей - пришлось прыгать из окон. На помощь приходили очевидцы - растягивали покрывала.

Даниил Исаев приехал разгружать товары в свой магазин рядом с торговым центром. Услышал крики о помощи, в одном из окон заметил отблески фонариков. Из горящего здания он вытащил двоих девушек. Героем себя не считает. Уверен: на его месте так бы поступил каждый. (

Работу спасателей затрудняла сложная планировка здания. Впрочем, пожарным все же удалось взять стихию под контроль.

"Пожар ликвидирован. Открытое горение ликвидировано. Принимали участие в тушении 47 человек и 16 единиц техники. К сожалению, есть пострадавшие: 9 человек. Из них четверо погибли", - сообщил Владимир Горин, начальник главного управления МЧС России по республике Башкортостан.

По информации журналистов, в пожаре погибли три сестры. Две девушки работали здесь в ателье, а третья зашла к ним в гости. Причины возгорания еще предстоит установить. Первоначальная версия - короткое замыкание в одном из торговых павильонов. Там продавался текстиль и одежда. Известно что отделка помещений не соответствовала требованиям пожарной безопасности.

Расследование под личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. По факту причинения смерти по неосторожности возбуждено уголовное дело. Глава республики распорядился проверить в Башкортостане все торговые центры.