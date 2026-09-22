В преддверии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке усилены меры безопасности. Дополнительные силы полиции стянуты к башне Trump Tower на Манхэттене. Во время визитов в Нью-Йорк президент США останавливается там в своем трехуровневом пентхаусе. Учитывая, что на него уже было четыре покушения, перекрыты еще и подходы к небоскребу. В штаб-квартире ООН перед приездом Трампа проверили все эскалаторы. Чтобы не застрял, как в том году, и не обвинил организацию в саботаже. Телесуфлер тоже отрегулировали. Чтобы не сорвать выступление.

Крупнейшие американские СМИ заявили, что проигнорируют выступление Трампа на полях ООН. Накануне хозяин Овального кабинета развязал настоящую медиа-войну. Обвинил CNN, MS Now, Politico в распространении фейковых новостей и заблокировал их репортерам электронные пропуска в Белый дом. Запрещенные издания обратились в суд с исками о нарушении статей конституции и покушении на свободу слова. CNN состоит в президентском пуле. Обеспечивает прямые трансляции мероприятий Белого дома. Подменить коллег и освещать работу президента отказались пять каналов, входящих в пул. В том числе прореспубликанский Fox News. Этот бойкот в качестве солидарности стал одной из главных тем в американских СМИ.

Идти на попятную попавший в опалу американский лидер, похоже, не собирается. Репортеров CNN в итоге пустили встречать президента США в ООН. В ответ на бойкот Белый дом объявил о запуске Trump TV. Не исключено, что скандал и затевался ради его раскрутки.

Украинское урегулирование - одна из главных тем на полях Генассамблеи. Главарь киевского режима прилетел в Нью-Йорк вместе со своей Оленой. Пани Зеленская очень любит шоппинг на Манхэттене. Хорошо хоть, европейские спонсоры конфликта не спрашивают, откуда у киевских побирушек деньги на роскошные вещи. Эмманюэль Макрон ради нежных мужских объятий украинского питомца готов все забыть и простить. В числе первых встретился с ним в Нью-Йорке.

Накануне встречи с Трампом у Зеленского - репетиция с американскими ястребами войны. Сенаторами-русофобами из Демпартии. Главная цель этого междусобойчика - состряпать такие предложения по деэскалации конфликта, чтобы можно было усыпить бдительность Дональда Трампа и убедить его в том, что главарь режима готов к мирному соглашению. Но киевский попрошайка не смог удержаться и вновь поклянчил оружие. И на встрече с Трампом, как прогнозируют эксперты, будет то же самое.

Западная пресса предполагает, что президент США будет очень сильно давить на киевского гастролера. Резкий рост цен на дизельное топливо в Америке опускает рейтинги Дональда Трампа до антирекордных значений. А у него на носу промежуточные выборы в Конгресс. Западные аналитики говорят - в первую очередь, это неизбежный побочный эффект агрессии против Ирана. Остальное вторично. Но Трамп перевел все стрелки на Зеленского, назначил его виновным в росте цен на дизель во всем мире и потребовал прекратить удары по российским НПЗ. И, согласно утечкам в СМИ, тон президента США становится все жестче. А потому не исключено повторение выволочки в Овальном кабинете.

Одно из самых ожидаемых событий на полях ООН - встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио. Позиция Вашингтона по украинскому урегулированию до сих пор до конца не ясна, ведь она постоянно меняется. Еще больше вопросов добавляет отказ Штатов выдать визу заместителю главы нашего МИДа Александру Алимову для поездки на мероприятия по линии Генассамблеи. В Кремле это назвали очередным недружественным шагом. Противоречащим не только обязательствам США как принимающего государства для штаб-квартиры ООН, но и попыткам Вашингтона реанимировать отношения с Москвой.