Собянин: 440 семей переезжают в новостройку на Рязанском проспекте по реновации

Горяйновы переехали в новую квартиру всего пару дней назад. И пока расставляют мебель. Начали с просторной, светлой кухни, ведь в старой хрущевке даже развернуться было негде. А многодетная мама Светлана с гордостью представляет свое личное пространство - уютный творческий уголок. Просторные коридоры и комнаты - все по московскому стандарту реновации. А это значит, квартиры полностью готовы к новоселью, везде качественная отделка, розетки и светильники.

"В 12 районах Москвы программа реновации полностью завершена. Во многих она выполнена на 40–50%, включая Рязанский. На смену однотипным пятиэтажкам приходят кварталы современного комфортного жилья. В ЖК на Рязанском проспекте переезжают 440 семей - 1149 жителей семи расселяемых домов. Новостройка расположена в 10–15 минутах ходьбы от станций "Стахановская" и "Окская" Некрасовской линии метро, Плющево МЦД-3 и Чухлинка МЦД-4", - сообщил Сергей Собянин.

Трехсекционный жилой комплекс на юго-востоке Москвы построен по индивидуальному проекту. В подъездах - помещения для колясок и велосипедов, комнаты консьержей. На первом этаже разместятся магазины и предприятия сферы услуг. Во дворе - зоны отдыха, детские и спортивные площадки. А еще просторная подземная парковка.

"Он находится под всей территорией, всех трех корпусов. Единое парковочное пространство. Из каждого дома на лифте можно опустится на парковку, то есть здесь нет необходимости выходить на улицу. Это огромный плюс в зимний период времени либо в дожди, когда ты можешь выйти из тепла квартиры и спуститься в свою машину", - рассказал Георгий Исаев, заместитель генерального директора компании-генерального подрядчика.

Григорий Лис с семьёй в процессе переезда: ждут новую мебель чтобы полноценно заселится. Их прежний дом - всего в паре минутах ходьбы, так что вся инфраструктура вокруг знакомая.

Рязанский - активно развивающийся район на юго-востоке Москвы, в котором проживает более 100 тысяч человек. За последние годы здесь было многое сделано для повышения качества жизни. Большинство проектов реализовано в рамках программы "Мой район", разработанной по инициативе мэра.