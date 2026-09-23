Ночью 23 сентября над российскими регионами сбили 514 БПЛА ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили 514 вражеских беспилотников.

БПЛА уничтожены в небе над Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Орловской, Калужской, Липецкой, Тамбовской, Рязанской, Нижегородской, Смоленской, Саратовской, Самарской, Ульяновской, Ростовской областями. Также еспилотные летательные аппараты были сбиты над Краснодарским краем, Крымом, Башкирией, Татарстаном, Азовским и Черным морями.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В Курской области в результате атаки ВСУ повреждены тpи магазина, шесть автомобилей и ранены двое человек, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

В Белгородской области за сутки из-за атак ВСУ пострадали восемь мирных жителей. Двое из них в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 297 дронов.