Российская армия в ответ на террористические атаки Киева по мирным жителям на территории нашей страны нанесла новые удары по предприятиям украинского ВПК. Приходят сообщения о взрывах как минимум в девяти областях. В Кривом Роге поражен турбинный завод, в Одессе горит склад "Новая почта", который ВСУ используют в своих интересах. Прилеты отмечены в Киеве, Изюме и подконтрольном боевикам Запорожье.

В блокированном Доброполье наши подразделения продолжают уничтожать живую силу ВСУ. Расчет "Молнии" 177-го полка морпехов ювелирно отработал по боевикам, засевшим в одном из зданий. На подступах к городу "птицы" мотострелков группировки "Центр" вскрыли и ликвидировали укрепрайон противника, оборудованный в лесополосе.

На этом же участке фронта расчет самоходки "Гиацинт" нанес точный удар по вражескому пункту управления дронами. Экипаж СУ-35С надежно прикрыл наши вертолеты, которые атаковали места временной дислокации неприятеля. Авиация работала в интересах группировки "Север".

И новые подробности освобождения поселка Марьевка в ДНР. Боевики использовали его для удержания обороны и снабжения передовых групп. Но наши штурмовые отряды применили свою излюбленную тактику.

В Запорожской области ударно потрудились расчеты FPV-дронов и "Ланцетов" - сначала уничтожили гаубицу иностранного производства М119 и стоящий рядом грузовик с боеприпасами. А потом обнаруженные разведкой в лесополосе три самоходки - М109 "Paladin" и две "Богданы". Наши подразделения выиграли контрбатарейную борьбу с противником.