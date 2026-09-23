Минобороны рассказало о новых подвигах российских бойцов в зоне СВО

Новые примеры профессионализма и смелости наших бойцов в зоне СВО. Прапорщик Сергей Витиков, доставляя грузы мотострелкам, заметил приближение вражеского дрона-камикадзе и, умело маневрируя, увёл транспорт от прямого удара. Но в результате детонации БПЛА машина потеряла ход. Сергей оперативно произвёл ремонт и, уйдя ещё от нескольких беспилотников ВСУ, подвёз всё необходимое на передовую.

Младший сержант Дмитрий Игнатьев, рискуя собой, под миномётным огнём неприятеля, добрался до раненых товарищей и, оказав им первую помощь, организовал эвакуацию в медучреждение. Жизни наших военнослужащих были спасены.