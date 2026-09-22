Украинские боевики нанесли ряд ударов по Рыльскому району Курской области, целенаправленно выбирая мишенями места скопления мирных людей. Об этом рассказал во вторник, 22 сентября, глава региона Александр Хинштейн.

Как написал политик в своем "Макс"-канале, из-за атак украинских дронов в Рыльске загорелась кровля магазина. Еще в одной торговой точке повреждена кровля, на территории другого магазина пострадали пять автомобилей. Кроме того, одно транспортное средство повреждено в хуторе Звягин.

Хинштейн рассказал, что обошлось без пострадавших, и призвал жителей проявлять бдительность — особенно с учетом того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намеренно атакуют гражданские объекты и мирное население.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник, в очередной раз приводя трагическую статистику, рассказал, что от действий ВСУ лишь за неделю погибли 46 мирных россиян, в том числе двое детей. Пострадали 266 жителей нашей страны, включая 13 детей. Налеты БПЛА чаще всего становятся причиной гибели и увечий гражданского населения.

О бесчеловечности бандеровцев рассказывают и жители территорий, освобожденных российской армией в ходе спецоперации. Жительница Ольховатки Ольга сообщила, что сельчан заставляли обстирывать и обслуживать укронацистов, людей жестоко били. Попытка выбраться из села обернулась трагедией: машину сожгли бандеровцы, муж Ольги погиб.