Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский признался, что активно готовится к войне с Россией. По словам политика, в этом ему помогает некая инструкция по безопасности.

Как заявил Сикорский в интервью газете Fakt, на случай войны он наварил варенья из фруктов, выращенных в собственном саду, накупил риса и приобрел ручной насос.

Кроме того, глава польской дипломатии уже решил, где будет прятаться — он, по его собственному признанию, "заранее продумал, где находится убежище".

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что Сикорский в русофобском угаре демонстрирует нежелание обеспечить мирное существование Варшавы. Как подчеркивал российский политик в интервью aif.ru, глава МИД Польши явно не стремится "обеспечить мирное существование Польши, благополучие ее жителей, а вместо этого наступает на одни и те же исторические грабли".

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко охарактеризовал антироссийские заявления нынешних политических лидеров Польши и Литвы как "процесс остервенелой русофобии".