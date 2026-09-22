Новая американская законодательная норма, допускающая введение масштабных санкций против России, будет задействована. Об этом объявил во вторник, 22 сентября, президент США Дональд Трамп.

Как напомнил политик с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, он подписал законопроект покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Этот "мощный закон" открывает новые возможности введения таможенных пошлин. По словам Трампа, "если это будет необходимо — я их задействую".

Закон об "адских санкциях" Трамп упомянул в контексте конфликта на Украине. Американский лидер заверил в стремлении "к завершению разрушительной войны", которая "убивает тысячи и тысячи человек каждый месяц". При этом политик заверил, что воцарение мира на Украине "произойдет быстрее, чем многие осознают".

Пресловутый закон расширяет полномочия президента Соединенных Штатов в санкционной политике. В частности, хозяин Белого дома вправе отдельными указами устанавливать дополнительные рестрикции, в том числе — огромные таможенные пошлины на товары компаний, продолжающих приобретать российские энергоносители.

Москва уже предупредила: этот закон сослужит американцам медвежью услугу. Российское посольство в Вашингтоне напомнило, что неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике, а новые ограничения ударят, прежде всего, по американской экономике.