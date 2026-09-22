Трамп пригрозил задействовать закон об "адских санкциях" против России

Новая американская законодательная норма, допускающая введение масштабных санкций против России, будет задействована. Об этом объявил во вторник, 22 сентября, президент США Дональд Трамп.

Как напомнил политик с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, он подписал законопроект покойного сенатора Линдси Грэма* (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов). Этот "мощный закон" открывает новые возможности введения таможенных пошлин. По словам Трампа, "если это будет необходимо — я их задействую".

Закон об "адских санкциях" Трамп упомянул в контексте конфликта на Украине. Американский лидер заверил в стремлении "к завершению разрушительной войны", которая "убивает тысячи и тысячи человек каждый месяц". При этом политик заверил, что воцарение мира на Украине "произойдет быстрее, чем многие осознают".

Пресловутый закон расширяет полномочия президента Соединенных Штатов в санкционной политике. В частности, хозяин Белого дома вправе отдельными указами устанавливать дополнительные рестрикции, в том числе — огромные таможенные пошлины на товары компаний, продолжающих приобретать российские энергоносители.

Москва уже предупредила: этот закон сослужит американцам медвежью услугу. Российское посольство в Вашингтоне напомнило, что неэффективность санкционного давления на Россию доказана на практике, а новые ограничения ударят, прежде всего, по американской экономике.