Утверждения о якобы агрессивных намерениях российских властей в отношении европейских стран не находят объективных доказательств. С таким признанием выступил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Как написал политик в социальной сети Х, "все разговоры о возможном скором нападении России на НАТО просто не подтверждаются тем, что мы видим на местах".

Маргус Цахкна заверил, что ситуация на эстонско-российской границе остается спокойной. В то же время глава МИД Эстонии заявил, что президент России Владимир Путин "хочет вселить в нас страх" (цитаты по РИА Новости).

Между тем соседи России продолжают распространять слухи о "российской агрессии" и поспешно укреплять оборону. В частности, Литва, Латвия и Эстония усиливают оборону в рамках общей Балтийской оборонительной линии, а также занимаются расширением своих армий.

Чтобы европейские налогоплательщики не возмущались ростом военных расходов на фоне усугубления социальных проблем, их "взбодрили" новыми "фактами агрессивной и враждебной политики России". Служба внешней разведки России именно так охарактеризовала инцидент с обнаружением дрона в аэропорту Лейпцига. Власти ФРГ без каких-либо доказательств обвинили в случившемся "руку Кремля".