Вооруженные силы Российской Федерации продолжили удары по логистическим центрам и портовой инфраструктуре Украины, а также морским судам, задействованным в интересах укронацистов.

Как рассказало во вторник, 22 сентября, Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, ВС России поразили беспилотниками логистические центры "Пальма" и "Новая линия" в Одессе.

Кроме того, под ударом оказался сухогруз в порту Одессы, который перевозил грузы военного назначения для обеспечения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что ситуация для Украины на фронте ухудшается — этим и объясняются противоречивые заявления главаря киевского режима Владимира Зеленского, который то изъявляет готовность к миру без каких-либо условий, то выдвигает целый список таких условий.

Российский президент и верховный главнокомандующий ВС России Владимир Путин заверил, что наша страна в любом случае освободит Донбасс и Новороссию — военным или другим путем. Он предложил украинским войскам добровольно покинуть занимаемые территории и прекратить убивать там людей.