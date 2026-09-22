Гражданам Германии следовало бы разобраться с канцлером Фридрихом Мерцем, пока он не втянул страну в страшную войну с Россией. На это указал во вторник, 22 сентября, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как подчеркнул российский политик в социальной сети Х, неонацизм, русофобия и одержимость Украиной сделали Мерца самым бесполезным руководителем германского правительства. На фоне нынешнего канцлера даже его предшественник Олаф Шольц выглядит лучше, отметил Медведев.

Зампред Совбеза призвал немцев избавиться от Мерца, "пока он не втянул вас в войну с Россией", тем более что "вы же знаете последствия таких войн".

Ранее глава российской дипломатии Сергей Лавров, комментируя планы Фридриха Мерца превратить бундесвер в самую сильную армию в Европе, предложил германскому руководству вспомнить о мрачных и неприглядных страницах истории своей страны.

Руководитель российского Министерства иностранных дел подчеркивал: Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой пару раз в прошлом веке уже двигалась. ФРГ движется не просто вниз, а к собственному краху, хотя есть надежда на то, что "ответственные политики в этой стране все-таки сделают правильные выводы и остановят безумие".