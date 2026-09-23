Великий миротворец потерял дар речи. Американские телеканалы возмущены выходкой президента Трампа. Он закрыл доступ в Белый дом телеканалам CNN, MS NOW и изданию Politico. Пресса-то в Америке свободная. Но неправильно освещала политику Трампа.

Манера общения Дональда Трампа с местной прессой давно была раздражителем для журналистов. А церемониться он не привык. После запрета на посещение Белого дома телеканал CNN не будет освещать работу президента на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

ABC, CBS, Fox News и NBC решили присоединиться к коллегам. Мастер крепкого словца, виртуоз прямого однозначного высказывания и разоблачитель фейков, привыкший горячим глаголом громить врагов, предстал на экранах вот в таком виде (см. видео).

Да-да, так его и выдали в эфир. Без звука. Вы думаете, повелитель Америки спасовал? Как бы не так! Его ответом стала организация канала в социальной сети, который называется… Ну, вы догадались? Трамп-ТВ. Белый дом указал журналистам на то, что американские СМИ неточно сообщали или не сообщали вовсе о многочисленных рекордных достижениях администрации на благо всех американцев.

Так что церемоний не дождетесь. Американский правдоруб заднюю не включает. Хозяин сказал, хозяин сделал. Так, что, господа журналисты, это у вас в действительности все не так, как на самом деле.