Политолог Блохин о договоре Трампа с Гренландией: "Это хорошая мина при плохой игре"

Как воспринимать подписанный этим вечером договор Трампа с Гренландией, по которому ее безопасность будут обеспечивать Штаты? Сработает ли тактика Трампа - когда на соперника оказывают максимальное давление, чтобы он принял условия США при ведении переговоров на других треках? И что означают оговорки по поводу закона об "адских санкциях"?

В студии программы "События. 25-й час" на вопросы Алексея Фролова ответил Константин Блохин - лектор Российского общества "Знание".

"Это хорошая мина при плохой игре. Он хотел присоединить ее, по крайней мере он так заявлял. И тогда он бы уж точно вошел в историю США. Дания ни в какое сравнение не идет с США ни в военном потенциале, ни в экономическом", - отметил он.

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