Трамп подписал с Гренландией и Данией соглашение о военном развертывании

Президент США Дональд Трамп, премьер-министр Дании Метте Фредериксен и премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен подписали соглашение о начале масштабного размещения военных сил США в Гренландии.

Нильсен назвал документ модернизацией прежних договоренностей с Соединенными Штатами: "Мы подписываем договор, который переносит наше оборонное соглашение 1951 года в год 2026-й".

Фредриксен заверила, что Гренландии и Дании не пришлось идти на уступки американской стороне. Политик заявила, что подписанный документ "уважает суверенитет и территориальную целостность Датского королевства и право Гренландии на самоопределение".

Трамп с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН сделал грозное предупреждение в адрес недоброжелателей Вашингтона, подчеркнув, что "ни одному противнику США впредь не будет позволено устанавливать военное присутствие в Гренландии".

Целесообразность нового соглашения с Гренландией объяснил госсекретарь США Марко Рубио. Он заявил, что "если по США когда-либо будут запущены ракеты, вы же знаете, они полетят через полярный круг". Соответственно, военное присутствие на острове станет "первой линией обороны против этого".

Ранее Дональд Трамп заявил, что именно Гренландия стала камнем преткновения в отношениях США с союзниками по НАТО. Политик отмечал, что "мы хотим Гренландию", а "они не хотят нам ее отдавать". Именно по этой причине, как утверждал американский лидер, Соединенные Штаты решили пересмотреть свое участие в альянсе.