Холодная волна и снег: москвичей предупредили о резкой смене погодных условий

Температурный режим в Москве и Подмосковье в последние дни сентября останется выше климатической нормы, а в начале октября немного похолодает. Об этом рассказал руководитель центра "Метео" Александр Шувалов.

Как рассказал эксперт в интервью aif.ru, с 21 по 25 сентября столбики термометров днем будут держаться в районе 16-18 градусов тепла, а ночью — 8-10 градусов выше ноля.

Первые дни октября, по прогнозам, окажутся прохладнее: до 12-14 градусов днем и до 6-8 градусов ночью.

Ощутимый перелом в погодных условиях может наступить ближе к концу первой декады октября. Метеорологи допускают, что в этот период в столичный регион придет холодная волна с осадками. Впрочем, снежок быстро растает, а постоянный снежный покров ляжет на столичные улицы гораздо позже, отметил Шувалов.

Однако до этого москвичам придется пережить сильные дожди. Эксперт предупредил, что в четверг, 24 сентября, подойдет циклон с юга, который сулит обильные осадки — до 20-25 миллиметров. Лишь ко второй половине пятницы, 25 сентября, погода улучшится, а последние сентябрьские выходные пройдут без дождей.

Тем временем сентябрь-2026 обещает оказаться самым теплым месяцем осени относительно климатической нормы. Гидрометцентр уточняет, что на большей части европейской территории России, Урала, юга Сибири и Дальнего Востока средняя температура сентября примерно на градус превысит многолетние значения.

Специалисты сервиса "Яндекс Погода" рассказали, что осень 2026 года обещает быть теплой и более дождливой, чем прошлогодняя, но обойдется без рекордов. Что касается осадков, после засушливой осени прошлого года прогнозируется возвращение к климатической норме.