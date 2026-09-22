В Харьковской области группировка войск "Север" ведет бои за освобождение населенного пункта Бузово - это одно из сел в так называемом "резниковском котле", где заперты украинские формирования. Противник окопался еще в шести селах. И именно по этому району сейчас активно работает наша артиллерия.

"Подразделения "Севера" в Харьковской области продолжают сжимать кольца окружения и расширять внешнюю зону контроля. В кольце окружения нанесено поражения живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Красный Яр, Потихоново, Бузово, Резниково, Хрипуны, Варваровка и Грачовка. Все попытки прорыва из кольца окружения пресечены. Потери блокированных формирований ВСУ составили до 40 человек и боевая бронированная машина", - говорит Василий Межевых, начальник пресс-центра группировки "Север".

Наши войска завершили окружение крупного узла обороны ВСУ и в Доброполье. Это позволило группировке войск "Центр" продолжить наступление в направлении Александровки. Выход к ней открывает российской армии перспективу для броска к следующему крупному узлу обороны противника – в Краматорско - Славянскую агломерацию. Сложность на этой территории - только в рельефе.

Наши военные рассказали подробности освобождения населенных пунктов Золотой Колодезь и Марьевка - их взяли под контроль еще четыре дня назад. И теперь это позволяет российской армии расколоть оборону противника между Добропольем и Краматорском. Наши бойцы рассказали, что у ВСУ было немало времени для организации обороны. Построили блиндажи со множеством подземных ходов, так что зачищать эти укрепления приходилось штурмовикам. Сейчас Доброполье окружают с юго-запада и северо-востока одновременно.

На Краснолиманском направлении операторы беспилотников группировки войск "Запада" на одной из позиций лишили ВСУ материального обеспечения. Уничтожили колонну роботизированной техники, перевозившей боеприпасы, продовольствие и топливо. Оставшись без поддержки оборона потивника в этом районе сильно ослабла, что позволяет нашим войскам с успехом двигаться вперед.

Продолжается активная фаза ударов по тыловым украинским военным объектам. Ракетами и БПЛА в Киеве поражено предприятие "Файер Поинт", производившее комплектующие и боевые части для украинских крылатых ракет "Фламинго". В Павлограде уничтожен завод по производству топлива для ракет. В Кривом Роге выведен из строя металлургический комбинат, в Днепропетровске – трубопрокатный, на котором изготавливали фюзеляжи, крылья и каркасы для тяжёлых беспилотников. Все эти действия, которые продолжаются уже 27-й день подряд, значительно подорвали боеспособность подразделений ВСУ на линии фронта.