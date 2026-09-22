Российская спутниковая группировка на орбите увеличилась до 400 аппаратов

Российская спутниковая группировка на орбите увеличилась до 400 аппаратов. Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил глава "Роскосмоса". Дмитрий Баканов уточнил, что меньше чем за 9 месяцев этого года госкорпорация запустила в космос 60 аппаратов. Также завершены первые успешные испытания двигателя ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой первой ступенью. В планах этой осенью провести парашютные испытания нового пилотируемого корабля.

Также Баканов сообщил: в рамках открытого набора через "Госуслуги" поступили 12 тысяч заявок в отряд космонавтов, это рекорд. 350 уже прошли первичный отбор. Одновременно идет работа над созданием российской орбитальной станции, она заменит МКС. 

"Роскосмос обеспечивает передовыми идеями большое количество смежных сфер в экономике, инженерном деле и науке, формируя технологическое лидерство России, необходимость которого всегда подчеркивает наш президент. Важно постоянно контролировать решение поставленных задач", - сказал Мишустин.