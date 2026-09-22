Российская спутниковая группировка на орбите увеличилась до 400 аппаратов. Об этом премьеру Михаилу Мишустину доложил глава "Роскосмоса". Дмитрий Баканов уточнил, что меньше чем за 9 месяцев этого года госкорпорация запустила в космос 60 аппаратов. Также завершены первые успешные испытания двигателя ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой первой ступенью. В планах этой осенью провести парашютные испытания нового пилотируемого корабля.

Также Баканов сообщил: в рамках открытого набора через "Госуслуги" поступили 12 тысяч заявок в отряд космонавтов, это рекорд. 350 уже прошли первичный отбор. Одновременно идет работа над созданием российской орбитальной станции, она заменит МКС.