Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили и перехватили с 8 до 20 часов вторника, 22 сентября, 17 украинских беспилотников самолетного типа.

Как уточняет Министерство обороны России в своем "Макс"-канале, дроны были уничтожены и обезврежены над Курской и Белгородской областями, над Крымом, а также над акваторией Черного моря.

Ранее глава Курской области Александр Хинштейн рассказал, что укронацисты намеренно бьют по местам скопления мирных жителей. Украинские дроны ударили по нескольким магазинам в Рыльском районе. К счастью, никто не пострадал — дело ограничилось материальным уроном.

Преступные действия киевского режима не остаются без ответа. Так, российские бойцы поразили беспилотниками логистические центры "Пальма" и "Новая линия" в Одессе. Уничтожен еще один сухогруз, перевозивший военные грузы для ВСУ.