Совет Евросоюза утвердил пролонгацию части антироссийских санкций сразу на три года вместо привычных шести месяцев. Это следует из опубликованного во вторник, 22 сентября, заявления высшего политического органа интеграционного объединения.

Согласно заявлению Совета ЕС, персональные рестрикции, введенные ранее в отношении ряда граждан Российской Федерации, останутся в силе до 22 сентября 2029 года.

При этом из-под действия ограничений вывели российских бизнесменов Михаила Фридмана и Алишера Усманова.

Источники ранее рассказали, что члены Европейского Союза рассматривали "пакетное соглашение", одновременно предусматривающее пролонгацию санкций сразу на три года и исключение из черных списков предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Обсуждение осложнялось возражениями со стороны ряда участников ЕС.

Между тем в Кремле напомнили, что Россия считает нелегитимными все подобные ограничительные меры. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подчеркивал, что рестрикции должны быть сняты со всех граждан нашего государства.

Говоря про попытки Запада обрушить российскую экономику посредством санкций, Песков предупреждал: больнее от этого станет самим европейцам. Хотя мы оказались "в идеальном кризисе", его польза несомненна — он "скачкообразно, моментально наполнил всю нашу жизнь единством и консолидацией".