Украина надеется завершить конфликт с Россией до наступления зимы 2026/2027. Об этом заявил во вторник, 22 сентября, глава киевского режима Владимир Зеленский.

Утративший легитимность президент Украины прибыл в Нью-Йорк, где проходит 81-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Американский лидер Дональд Трамп затронул тему украинского кризиса в своем выступлении с трибуны Генассамблеи, а затем продолжил в ходе встречи с Зеленским.

Как отметил предводитель киевского режима, он надеется, что "мы закончим эту войну до зимы, и Трамп нам в этом поможет".

Американский лидер заверил, что Украина действительно желает заключить соглашение по урегулированию кризиса. Президент США заявил, что обсуждал этот вопрос, в том числе, с российским коллегой Владимиром Путиным и готов встретиться с ним вновь лично.

Особое внимание Трамп уделил ударам украинской армии ВСУ по нефтеперерабатывающим заводам в России. Как отметил президент Соединенных Штатов, из-за этого "стоимость дизельного топлива значительно выросла, но мы об этом поговорим".

При этом Дональд Трамп уклонился от ответа на вопрос о способности Украины вернуть утраченные территории — политик ограничился расплывчатой формулировкой о том, что стороны конфликта придут к соглашению.

Высказался Трамп и относительно обострения отношений между странами Европы и Москвой. Как заверил американский лидер, Великобритании и Европе не грозит война против России.