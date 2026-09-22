Предводитель киевского режима Владимир Зеленский оказался в неловком положении во время встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке, которая проходит во вторник, 22 сентября, на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН.

Журналисты окружили американского лидера и его гостя, интересуясь динамикой и перспективами украинского кризиса. Однако Трамп буквально заткнул рот Зеленскому, когда прозвучал вопрос об ударах украинской армии по объектам топливно-энергетического комплекса в России. Президент США начал рассуждать о росте цен на дизельное топливо, не позволив главе киевского режима вставить ни единого слова.

Зеленский попытался вклиниться в обсуждение, но перебить Дональда Трампа не смог. Утративший легитимность президент Украины вынужден был ограничиться активной мимикой, поднимая брови и периодически раскрывая рот.

До конца открытой части встречи, на которой присутствовали журналисты, Зеленскому так и не удалось высказаться. Его единственными словами оказалась вступительная реплика о том, как он признателен США за поддержку, а также о том, что конфликт с Россией нужно завершить "как можно скорее, пока не настала зима".

При этом, отмечают журналисты, предводитель киевского режима старательно подготовился к встрече с Трампом, который уже упрекал Зеленского за небрежный внешний вид. На этот раз гость с Украины облачился в классический костюм черного цвета и надел хорошо вычищенные черные туфли.