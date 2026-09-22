Трамп заинтриговал заявлением о новой встрече с Путиным

Президенты США и России могут вновь провести личную встречу. Такое мнение высказал во вторник, 22 сентября, американский лидер Дональд Трамп.

Эту тему журналисты подняли во время пресс-подхода Трампа на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН, когда политик встречался с главой киевского режима Владимиром Зеленским. У президента США поинтересовались вероятностью трехсторонней встречи во время саммита "Группы 20" (G20), предстоящего в декабре в Майами.

Трамп напомнил, что "у нас уже состоялась встреча на Аляске", и заявил, что российский лидер Владимир Путин "был бы готов" к еще одной личной встрече.

При этом президент Соединенных Штатов напустил тумана относительно места и сроков такой встречи: "Не уверен насчет Майами".

За несколько дней до этого глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что "для серьезных разговоров мы всегда открыты", а отличие американцев от европейцев состоит в том, что "именно так ведут дела с нами Соединенные Штаты".

Представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "все возможности, которые были связаны с переговорами, о которых нам говорили, предлагали, просили, мы использовали, используем и будем использовать". Чиновница объяснила открытость Москвы к диалогу тем, что "мы всегда были за мир".