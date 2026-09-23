Испания откажется от российского СПГ, несмотря на действующие контракты

Испанские власти введут с 1 января 2027 года запрет на поставки российского сжиженного природного газа (СПГ), несмотря на действующие контракты своих компаний на поставки российских энергоресурсов. Об этом сообщил глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес.

По его словам, Мадрид будет соблюдать соответствующие ограничения, принятые ранее Евросоюзом.

"На самом деле, эти санкции не удалось бы ввести без согласия Испании, у некоторых испанских компаний есть действующие контракты. Как вы знаете, контракты на поставку СПГ заключаются на много лет вперед. Это очень долгосрочные контракты. Это не то, что можно решить в последнюю минуту, поэтому они действуют на протяжении десятилетий. Мы намерены выполнять требования новых санкций", — сказал министр.

Он добавил, что у Испании есть одни из крупнейших мощностей по хранению и переработке СПГ. "Это также открывает возможности для остальной Европы. Мы можем помочь им в поставках СПГ от надежных партнеров, таких как, например, США", — предположил глава испанского МИД.

26 января Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского СПГ в Евросоюз с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.