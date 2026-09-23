Медведь растерзал сторожа в Красноярском крае

Медведь напал на мужчину, работавшего лесозаготовителем и сторожем в селе Потапово Красноярского края. От полученных ран рабочий скончался на месте, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.



"По предварительным данным, мужчина работал лесозаготовителем и охранял технику на территории Епшинского участкового лесничества в окрестностях деревни Потапово Енисейского муниципального округа. В ночное время 23 сентября 2026 года мужчина подвергся нападению медведя и умер на месте происшествия", — сообщили в ведомстве.



Как пояснили ТАСС в ГСУ СК РФ по краю и Хакасии, на теле мужчины обнаружены повреждения, указывающие на нападение медведя. Кроме того, на месте происшествия следователи нашли следы хищника.



По подсчетам СМИ, от нападения медведей за последние несколько месяцев в России погибли 15 человек. В Красноярском крае ликвидировали за сентябрь 73 хищника.