По всей России идет набор желающих на военную службу по контракту

По всей стране идёт набор желающих на военную службу по контракту. После собеседования они походят всестороннюю подготовку. Под контролем опытных инструкторов будущие бойцы отрабатывают необходимые навыки до автоматизма. Важно не только овладеть разными видами оружия, но и уметь скрытно подобраться к неприятельским позициям. Новобранцев также учат оказывать первую помощь при ранении. Самое популярное направление - войска беспилотных систем.

Умение воевать в условиях города - один из главных навыков, который оттачивают добровольцы. За спиной новобранцев всегда опытные инструкторы, уже прошедшие через зону СВО. Наставники следят буквально за каждым движением своих учеников - объясняют, как правильно держать оружие, незаметно подбираться к позициям противника и штурмовать их.

Бойцов учат работать в “двойках” и “тройках”, а приемы ведения боя доводят до автоматизма. Так же, как и навыки тактической медицины - она тоже один из основных предметов на полигоне. Цель занятия - оказание первой помощи путем наложения жгута.

Боец с позывным “Барт” из Омска. Работал монтажником. Два года назад женился. Говорит, что понимает куда отправляется: за лентой много товарищей. Теперь и сам решил отдать долг Родине.

"Повлияло то, что ВСУ бьет по мирным городам. То есть дроны летают. Разрушают дома. То есть страдают мирные жители. Родину защищать. Это же мужская работа. Делаем мужскую работу", - рассказал он.

На другом полигоне тренируются громить врага минометчики. При хорошей погоде расчеты могут работать по целям на расстоянии семь километров. Основные задачи такой артиллерии - поддержка штурмовиков и уничтожение заглубленных позиций противника.

К местам несения службы отправилась группа добровольцев из Подмосковья. Вячеслав - врач анестезиолог-реаниматолог с 10-летним стажем. Уверен, что его навыки пригодятся за лентой.

"Так как я на скорой работал, примерно, более-менее это похоже. Потому что, примерно такие же экстремальные ситуации. Единственное, что это будут различия в травмах и повреждениях. Да, естественно придется, подучить, почитать кое-что. Ну, у меня есть с собой некоторая литература", - рассказал Вячеслав, кандидат на службу по контракту.

Военную специальность могут определить уже в пункте отбора на военную службу по контракту. Наиболее перспективное сейчас направление - Войска беспилотных систем.

"Поскольку это новое направление, инновационное. И знания, полученные во время службы, очень помогут на гражданских специальностях, в виду того, что операторы дрона - это довольно высокооплачиваемая профессия", - сообщил Иван Тищенко, офицер пункта отбора на военную службу по контракту Московской области.

Государство активно поддерживает тех, кто заключает контракт с Минобороны. При его подписании положены единовременные выплаты: президентская - 400 тысяч рублей и региональная. В Москве добровольцам дополнительно выплачивают миллион 900 тысяч рублей. В столице на улице Яблочкова работает Центр отбора на службу по контракту. Заявку можно подать онлайн, а дополнительную информацию получить по короткому номеру 117.