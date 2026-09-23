В Якутии ввели режим повышенной готовности после ЧП на ГРЭС

Режим повышенной готовности введён в Якутии после пожара на Нерюнгринской ГРЭС.

В настоящий момент станция не работает, ведутся работы по устранению последствий. сообщил глава Нерюнгринского района Максим Терещенко.

"Ситуация на ГРЭС продолжает оставаться сложной. В настоящее время станция не работает", - написал он в MAX.

Первоочередная задача специальных служб и властей — наладить теплоснабжение в Нерюнгри, поселках Беркакит и Серебряный Бор. Готовятся к запуску котлы на мазуте,

Пожар на Нерюнгринской ГРЭС в Якутии произошел 22 сентября. Загорелись трансформаторная подстанция и кабель-канал на площади 90 квадратных метров. Предварительная причина ЧП - аварийный режим работы электрооборудования.

В результате ЧП на станции пострадал мужчина – его госпитализировали с отравлением угарным газом в состоянии средней степени тяжести.