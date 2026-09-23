В Харьковской области сорвали две попытки ВСУ выйти из окружения

ВС России сорвали попытку двух групп боевиков ВСУ выйти из окружения на севере Харьковской области.

Речь идет попытке прорыва двух групп 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Черное, сообщил источник РИА Новости в российских силовых структурах.

Сначала российская разведка обнаружила передвижение украинских подразделений, а после ВС России нанесли по ним комплексный огневой удар.

В начале сентября ВС России заблокировали в северо-восточной части Харьковской области группировку ВСУ численностью до двух тысяч человек. К настоящему моменту площадь котла составляет 460 квадратных километров и включает 27 населенных пунктов. Противник потерял более 700 живой силы.