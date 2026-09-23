Киев снова заволокло дымом после ударов ВС России

ВС России в течение минувшей ночи продолжили наносить удары по украинской столице и области. Киев после серии атак беспилотниками "Герань-4" и "Герань-5" заволокло дымом. Взрывы гремели в районах Демиевки, Соломенском, Березняках, Троещине и Мышеловке, а также в Чабанах и Василькове, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По данным местных источников, в Вишневом Киевской области после прилета вспыхнул мощный пожар. Продолжается атака на Киев, горят объекты в Василькове.

Наблюдатели сообщают, что после прилетов загорелись складские помещения и территория транспортного предприятия. Обломки одного из беспилотников упали между домами. Зафиксировано попадание дрона в автозаправочную станцию.