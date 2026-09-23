Гор рассказал, как "ходит налево": Бабкина не против

Недавно стало известно, что Надежда Бабкина и Евгений Гор снова вместе. О том, что артисты воссоединились, стало известно после того, как они спели вместе на шоу "Дуэты".

Говорят, возлюбленный "казачки Нади" снова запел (он находится в труппе ее театра), потому что его свечной бизнес переживает не самые простые времена. Вероятно, прибыль упала из-за снижения продаж: сказался экономический кризис. Гора пока держит на плаву небольшая кофейня, которую он открыл совсем недавно.

В программе "Звезды сошлись" Евгений Гор рассказал об отношениях с Надеждой Бабкиной. По его словам, то и дело появляются слухи об их расставании, но все они ложны. Наоборот, артисты живут душа в душу. А общее хобби их еще больше сблизило.

"Когда меня перестали называть молодым мужем, я решил, что пора к земле прислониться. Теперь я, скорее, пожилой", - сообщил Евгений Гор, имея в виду свое увлечение садом и огородом.

Певец рассказал, что вырос в Ижевске, где бабушка заставляла его работать на земле. Артист так пристрастился, что теперь на своем загородном участке выращивает плодовые деревья, овощи, ягоды.

"Мне по кайфу собирать урожай на участке Нади, то есть на ее стороне. У нас сходить налево означает пойти на ее часть участка, а не изменить. Хотя, многие думают иначе", - с юмором сообщил певец.

У Евгения Гора множество "закруток". По словам артиста, он законсервировал порядка 100 банок варенья и компотов. Особенно он обожает все земляничное. "Стараюсь всю ягоду скупить в сезон. Своей просто не хватает", - отметил исполнитель.

Напомним, что Надежда Бабкина и Евгений Гор вместе уже 22 года. Пара так официально и не оформила отношения. "Ничего нам не мешает заниматься своими вещами, а потом видеться. Мне очень нравится такое житье-бытье. Терпеть не могу, когда дома постоянно маячит кто-то со своими носками, едой. Я хочу прийти и молчать, не общаться вообще", - говорила в интервью "казачка Надя".

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>