В Минобороны назвали цели ночных ударов ВС России

Целями групповых ударов беспилотниками стали предприятия украинского ВПК и суда с военными грузами. Как сообщили в Минобороны России, поражены также объекты топливно-энергетического комплекса Украины и логистические центры.

В военном ведомстве уточнили, что удар нанесен, в частности, по складу хранения материалов для производства беспилотных летательных аппаратов в Киеве. В Киевской области, в населенном пункте Вишневое поражено предприятие "Туканс", выпускавшее комплектующие для беспилотников.

В Одессе поражены три логистических центра, которые хранили и распределяли грузы для обеспечения ВСУ. На пути в порт Одессы под удар попало судно с вооружением для украинской армии. В Одесской области, в Мирном, поражен склад комплектующих для беспилотных летательных аппаратов.